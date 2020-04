Inter, rinnovano i senatori: Handanovic, D'Ambrosio e Candreva fino al 2022

In casa Inter si lavora ai rinnovo di tre senatori. Si parte dal capitano Samir Handanovic: il portiere allungherà il suo contratto fino al 2022. Il suo rendimento è di altissimo livello e la fascia al braccio lo ha responsabilizzato. Rinnovo fino al 2022 anche per Danilo D'Ambrosio: il jolly difensivo da tempo ha un accordo con la società e rinnoverà il contratto alzando l'ingaggio, arrivando a quasi 3 milioni. Stesso discorso per Antonio Candreva: l'ex Lazio è un fedelissimo di Conte, che lo aveva allenato in Nazionale ed avrebbe voluto portarlo al Chelsea. Con lui in panchina l'esterno di centrocampo è rinato ed è probabile che l'Inter decida di aggiungere una stagione al suo contratto in modo da avere la stessa scadenza dell'accordo del tecnico salentino, ovvero fino al 2022. Lo riporta Tuttosport.