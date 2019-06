Inter, riscatto in vista per Salcedo: poi prestito biennale al Genoa

L'Inter è pronta a riscattare Eddy Salcedo, attaccante della Primavera allenata da Armando Madonna e autore di 13 gol in campionato, dal Genoa per 8 milioni di euro. Il diciassettenne verrà poi ceduto proprio in rossoblù, in prestito biennale, per permettergli di crescere, come spiega Il Secolo XIX.