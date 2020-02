vedi letture

Inter, Sanchez e il futuro segnato: sarà riconsegnato al Manchester United

Sarà rivoluzione d'attacco in casa Inter d'estate. Il punto lo fa Tuttosport, spiegando che è difficile se non impossibile la permanenza di Alexis Sanchez. 12 milioni di euro di ingaggio, il cileno tornerà al Manchester United. Il Nino Maravilla è in prestito secco dai Red Devils, non ci sono clausole per un eventuale riscatto e per il momento l'Inter non sembra avere intenzione di sedersi al tavolo per discutere con gli inglesi di eventuali conferme.