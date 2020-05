Inter, Sanchez è una prima scelta per Conte: Marotta studia come trattenerlo a Milano

Alexis Sanchez è pronto per proseguire la propria esperienza all'Inter anche perché, nonostante le difficoltà atletiche che ne hanno segnato parte della stagione, rimane una prima scelta per il tecnico Antonio Conte che lo avrebbe voluto anche nel suo periodo alla Juventus. Lui si mette in mostra in allenamento e attira l'attenzione di tutti nel corso delle sedute alla Pinetina, con Marotta e Ausilio che intanto stanno studiando il modo per risolvere il problema dei 12 milioni di euro a stagione che in caso di permanenza non gli potrebbero garantire per intero. A riportarlo è Tuttosport.