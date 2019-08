© foto di Imago/Image Sport

Sono andati avanti i contatti anche nella mattinata di oggi sull'asse Italia-Inghilterra per completare l'operazione per il passaggio di Alexis Sanchez all'Inter.

Come riporta FcInterNews i nerazzurri in mattinata hanno portato avanti i contatti telefonici con Fernando Felicevich. La deadline è avere il cileno a Milano nel giro di 48 ore per visite mediche e firme, in modo da portarlo magari già in panchina lunedì sera contro il Lecce a San Siro. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. L’Inter punta a un prestito gratuito, mentre lo United vorrebbe un prestito oneroso da 1-2 milioni.