“Ancora tu”, direbbe Lucio Battisti. Domani sera lo diranno i tifosi interisti al Barcellona, avversario di tante battaglie recenti. Meglio se a San Siro dove, negli ultimi quattro incroci, l’Inter ha vinto una volta (3-1 nell’anno del triplete) e pareggiate tre. L’obiettivo per la squadra di Antonio Conte resta uno solo: vincere ancora e assicurarsi un posto agli ottavi di Champions in compagnia dei blaugrana già qualificati. A Milano verranno con la serenità di chi non ha certo bisogno di sudare chissà quanto. I nerazzurri, al contrario, saranno costretti a spingere l’acceleratore al massimo. Già questo è un fattore. In più Valverde non giocherà alcun jolly per un match fine a se stesso: in panchina perciò Messi, Suarez, Busquets, Piqué e Rakitic. Spazio ai giovani gioielli che, d’altro canto, avranno voglia di divertirsi e di far divertire. Conte al divertimento guarda poco, anzi nulla. Con la miglior formazione possibile (recuperati - ma non del tutto - Asamoah e Politano) proverà a regalarsi la terza vittoria in questa fase a girone. Contro la Roma, nonostante il pari, la prestazione e le occasioni non sono mancate. Per la prima volta i suoi ragazzi non hanno trovato il gol. Stavolta, un’Inter a secco di reti, non è neppure pensabile.