© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due nomi nuovi per l'Inter del presente e soprattutto del futuro, raccontati da FcInterNews. Secondo il portale gli occhi degli scout nerazzurri si sono posati in Uruguay ed in particolar modo su due giovani in rampa di lancio come Matias Viña e Francisco Ginella. Terzino sinistro già nel giro della Celeste, Viña è di proprietà del Nacional e ha una valutazione di circa 10 milioni di euro. Ginella invece è un centrocampista centrale classe '99 di proprietà del Wanderers.