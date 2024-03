Inter, se parte Arnautovic serve un altro innesto in attacco. Non tramonta l'idea Immobile

L'Inter continua a sondare il mercato per aggiungere un attaccante alla propria rosa in vista della prossima stagione. Oltre allo svincolato Taremi, i nerazzurri lavorano per aggiungere un altro tassello al reparto offensivo: oltre ai nomi di Giacomo Raspadori e Albert Gudmundsson, c'è un altro nome che piace molto alla dirigenza dell'Inter.

Come si legge su Repubblica la squadra di Simone Inzaghi monitora con attenzione anche la situazione di un suo ex giocatore: Ciro Immobile. Come scrive il quotidiano nelle sue pagine sportive se dovesse partire anche Arnautovic potrebbe essere lui a sostituirlo.