Inter, seduta individuale per Bastoni e Nainggolan: col 'Gladbach potrebbero esserci

Allenamenti individuali per Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, determinati a rientrare nella sfida di Champions contro il Borussia Mönchengladbach dopo aver sconfitto il Covid. Come riporta Sky Sport, entrambi i giocatori dell'Inter in queste ore hanno finalmente fatto ritorno ad Appiano Gentile, dove in attesa di completare la trafila di esami che ne stabiliscano la totale guarigione, hanno svolto una seduta differenziata.