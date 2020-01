© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Congelato lo scambio con la Roma , l'Inter torna su Ashley Young. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, l'inglese è infatti in pole position per la fascia sinistra dei nerazzurri. Sul piatto, un contratto di 18 mesi da 3 milioni a stagione: l'esterno è pronto a trasferirsi alla corte di Conte e nelle ultime settimane avrebbe spinto parecchio sul Manchester United per dare il via libera al suo trasferimento immediato.