Inter, sfuma Kabak: il Watford pagherà la clausola del centrale

Il Watford entra nella corsa a Ozan Kabak per sbaragliare la concorrenza di Inter e Roma. Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it in Turchia, e confermato poi in Gran Bretagna, gli Hornets sarebbero disposti a pagare la clausola di rescissione del promettente difensore da 7,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe 2000.