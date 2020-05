Inter, sfumato Mertens ci si concentra su Cavani: contatti intensificati col Matador

vedi letture

Con Dries Mertens che si appresta a rinnovare il proprio contratto con il Napoli, l’Inter cambia obiettivo. La formazione nerazzurra è a caccia di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo e, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe intensificato i contatti per Edinson Cavani. L’ingaggio del Matador sarebbe più alto rispetto all’attaccante belga ma arriverebbe a Milano a parametro zero. L’esito della trattativa per la punta uruguaiana dipende da quella legata al possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona, che procede fra alti e bassi.