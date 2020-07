Inter, si complica la conferma di Sanchez. Dal Cile: c'è anche il Manchester City

vedi letture

Il Manchester City potrebbe essere un intralcio inatteso nella conferma di Alexis Sanchez in maglia nerazzurro: l'Inter vorrebbe tenere il cileno, ma proprio dalla terra dell'attaccante arrivano notizie poco confortanti per Conte e Marotta. Il City, rivela La Cuarta, può vantare un budget di quasi 170 milioni di euro, con i Red Devils che chiederebbero per il Niño Maravilla 20 milioni, spinti dalla necessità di ottenere soldi per arrivare a Jadon Sancho: a spingere fortemente per ritrovare il cileno sarebbe Guardiola, che lo volle già ai tempi del Barcellona, nel 2011.