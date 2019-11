Inter, si valuta lo scambio Politano-Pinamonti con il Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe tornare a vestire la maglia dell'Inter dopo soli sei mesi dal suo addio Andrea Pinamonti, attaccante cresciuto nel settore giovanile nerazzurro oggi al Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX i due club starebbero valutando l'idea di uno scambio fra il centravanti dell'Italia Under21 e Matteo Politano, esterno offensivo adattato finora da Antonio Conte nel ruolo di punta. Al momento, scrive il quotidiano, la proposta non scalderebbe però i rossoblu, che davanti non avranno Kouamé per sei mesi e come centravanti di stazza avrebbero il solo Favilli.