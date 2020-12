Inter, Skriniar al 45': "Gol importante per Hakimi, sta facendo una grande partita"

All'intervallo di Inter-Bologna, match che vede i nerazzurri in vantaggio di due reti a zero, Milan Skriniar ha dichiarato a DAZN: "Bisogna tenerli lontani dalla nostra area. Dobbiamo continuare così e stare attenti alle ripartenze, cercando di fare un altro gol. Il gol di Hakimi è molto importante per lui, sta facendo una grande gara e deve continuare così, come tutta la squadra".