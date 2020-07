Inter, Skriniar e Brozovic sono sul mercato: possono finanziare i prossimi acquisti

Skriniar e Brozovic sono sul mercato. Questo è quello che scrive stamani Tuttosport dopo le ultime panchine decise da Conte. I due erano considerati intoccabili, mentre ora sono stati esclusi dai principali titolari nerazzurri con il tecnico che ha mandato così un chiaro messaggio al club su come recepire milioni di euro buoni per investire nella squadra del futuro. Lo slovacco non si è mai abituato del tutto alla difesa a tre e l'ex ct gli preferirebbe uno tra Vertonghen e Kumbulla (c'è anche Izzo tra gli obiettivi). Per quanto riguarda il croato, potrebbe rientrare in qualche scambio di lusso con Marotta che guarda con interesse al mercato inglese e a veri e propri sogni come Kante del Chelsea, o Ndombele del Tottenham senza scordare Gabriel Jesus che però era venuto fuori più per un eventuale scambio con Lautaro, stimato da Pep Guardiola. A riportarlo è Tuttosport.