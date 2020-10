Inter, Skriniar: "Hakimi ci aiuterà tanto. Col Benevento gara dominata"

vedi letture

Ai microfoni di InterTv, il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha così commentato il successo sul Benevento per 5-2: "Abbiamo dominato, questo era il nostro obiettivo per la partita, volevamo fare noi la gara dal primo fino all'ultimo minuto. Siamo contenti per i cinque gol fatti, peccato per i gol subiti però è una vittoria giustamente meritata".

Cosa è cambiato quest'anno?

"Sono arrivati nuovi giocatori che sicuramente ci daranno una grande mano. Siamo ancora più forti rispetto all'anno scorso, bisogna continuare così partita dopo partita".

Come si ferma Immobile?

"Ci aspetta una partita durissima, davanti sono molto forti. Bisogna stare concentrati, sono fortissimi nelle ripartenze e dobbiamo prepararci bene e lottare per tutti novanta minuti non solo i difensori ma tutta la squadra".

Com'è Hakimi?

"Oggi abbiamo fatto una buona gara, come detto prima. Abbiamo fatto cinque bellissimi gol. Hakimi è molto veloce, bravo, attacca e difende. È bravissimo sulla destra. Sicuramente ci darà una grande mano".