© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano altre parole di Milan Skriniar, questa volta dal profilo Instagram ufficiale dell'Inter, dopo il rinnovo del difensore con il club nerazzurro: "Oggi è un giorno importante per me, sono felice di aver rinnovato. Grazie ai tifosi, alla società e ai compagni: sono orgoglioso di poter vestire questa maglia per altri anni ancora".