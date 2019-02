Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il 4-0 al Rapid Vienna, Luciano Spalletti ha commentato così la sfida del Meazza a InterTV: "Nel secondo tempo abbiamo messo in mostra qualità eccezionale nei fraseggi sullo stretto, il tutto coronato da bei gol che il pubblico merita. Il cambio Martinez-Politano? Ne abbiamo un paio fuori in quel ruolo, quindi stiamo attenti anche a evitare eventuali infortuni. Lautaro stava bene, voleva fare gol, ma abbiamo voluto finire in tranquillità senza ansie per la prossima partita".