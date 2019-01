Inter, Spalletti: "Dovevamo esibire un po' più qualità davanti"

Al termine del match pareggiato 0-0 contro il Sassuolo, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Dovevamo esibire un po' più qualità davanti, ma abbiamo anche perso palloni facili che ci sono costati fatica. E' andato storto qualcosa nella gestione, non abbiamo dato seguito al recupero palla e loro potevano riordinarsi nella linea difensiva - riporta Fcinternews.it -. Forse gli errori sono dovuti alla tropap precipitazione, magari quelal qualità che ci si aspetta non si può neanche ricevere. A volte abbiamo verticalizzato quando invece bisognava girare di più la palla. Ora ci sarà il Torino? Come sempre, dobbiamo andare a Torino a fare il nostro gioco, a esibire la nostra forza. Mettersi nelle condizioni di poter tentare di vincere la partita contro un cliente scomodo che oggi ha fatto una buona partita a Roma. Ma non si può fare diversamente. San Siro invaso dai bambini? Molto bene, molto belli. Divertiti e divertenti. Facile sentire le loro grida che sono ingenue di quelli che vogliono divertisi senza altri scopi. Stadio pieno di amore per il calcio. Partita così l'anno scorso si sarebbe persa? Sì, si può dare anche questo taglio. Io dico che la squadra sta lavorando bene, ma serve ancora una crescita. Le aspettative sono altissime, quindi ognia ltro risultato che non sia la vittoria diventa deludente".