Fonte: fcinternews.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti si è fermato anche ai microfoni dell'Uefa per analizzare la vittoria sul Rapid. "Avevo avvertito i miei giocatori che gli avversari potevano giocare meglio di quanto avessero fatto all'andata perché avevano meno pressione - dice il tecnico - Penso che fosse esattamente così e che la mia squadra sia stata brava ad essere concentrata fin da subito. Abbiamo fatto degli errori ma anche dei momenti di buon calcio e segnato dei bellissimi gol per la gioia dei nostri tifosi, che lo meritavano".

In particolare il tecnico è sembrato molto contento per il gol di Ranocchia. "Siamo tutti molto contenti perché non ha avuto molte occasioni di giocare in questa stagione ma sappiamo tutti delle sue qualità. Ho predetto che avrebbe segnato stanotte ma di testa, non con un tiro al volo così bello".

Battuta conclusiva sull'obiettivo di Coppa. "Siamo convinti che possiamo competere con ogni team in ogni torneo, andare avanti in tutte le competizioni così non è certamente facile ma ci proveremo".