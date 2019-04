Inter, Spalletti: "La Juve giocherà di ripartenza. Brozovic importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni del club prima della classica conferenza stampa, in vista della Juventus. "Mi aspetto la solita partita, con grandi individualità. Tutti sanno cosa fare, traendone il massimo dalle situazioni che possono incontrare. Bisognerà stare in equilibrio, stare attenti alle ripartenze, mi aspetto che ci accolgano nella loro metà campo per poi avere spazio sulla velocità. Farà differenza la qualità per far girare la palla".

Su Brozovic. "È importante perché è quello che riesce a spingere sempre il pallone con la stessa velocità, in maniera continua. Nell'ultimo periodo, quando è mancato lui la squadra si è comportata bene".