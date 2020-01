© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'imminente arrivo di Leonardo Spinazzola all'Inter non chiude del tutto la trattativa per portare in nerazzurro Ashley Young. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta di un forte rallentamento per il giocatore del Manchester United, sul quale ci sono le resistenze del club inglese. Lo stesso Ole Gunnar Solskjaer ha sottolineato nei giorni scorsi l'esigenza di trattenere i giocatori della rosa, a seguito della condizione precaria e degli infortuni di alcuni elementi. Tuttavia, se l'Inter dovesse provvedere a cedere altri giocatori la pista potrebbe riaprirsi in extremis.