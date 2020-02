vedi letture

Inter, sprazzi di vero Eriksen

Serviva una risposta concreta, ed è arrivata con la firma in calce di Christian Eriksen. La prima gioia in nerazzurro del danese ha messo in luce la qualità senza fine dell’ex giocatore del Tottenham, lasciando intravedere le potenzialità di cui il nuovo acquisto dell’Inter dispone. Il suggerimento eloquente emerso dalla trasferta di Razgrad è quello di inserire il prima possibile con continuità nei dettami tattici di Antonio Conte un giocatore di questa levatura, senza centellinarne l’utilizzo ma piuttosto spremendo ogni goccia della magia che è in grado di far scaturire dai suoi piedi. Un messaggio che Conte ha recepito e tramuterà in fatti già dalla gara di domenica sera contro la Sampdoria, notte in cui i tre punti diventano un obbligo, prima della formalità rappresentata dalla gara di ritorno contro il Ludogorets, e soprattutto del faccia a faccia di Torino contro la Juventus. Laddove Eriksen, in un modo o nell’altro, dovrà essere pronto per essere protagonista assoluto.