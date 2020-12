Inter, spunta il nome di Rui Silva per il dopo Handanovic. E ci pensa anche la Roma

Nome nuovo per il futuro tra i pali dell'Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, nel mirino per il dopo Handanovic ci sarebbe anche quello di Rui Silva. Il portiere del Granada, 26 anni, andrà in scadenza a giugno e non rinnoverà con gli spagnoli. I nerazzurri sono in pressing - si legge - ma anche la Roma è in corsa.