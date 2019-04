© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ha il primo match point Champions League nella gara di oggi contro la Roma a San Siro e per l'occasione è atteso allo stadio anche il presidente Steven Zhang, in arrivo dalla Cina. Nei prossimi giorni ci saranno alcuni incontri anche con Beppe Marotta, per iniziare a buttare giù le strategie in vista della prossima stagione, dal mercato al nome dell'allenatore. A riportarlo è il Corriere della Sera.