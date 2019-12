Inter, stringere i denti attendendo gennaio: due nomi sugli scudi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stringere i denti in attesa di gennaio. Questo il diktat che emerge in casa Inter dopo la dolorosa eliminazione in Champions League, e soprattutto in vista del ritorno del campionato. L’impegno, del resto, ha le sembianze dell’ostacolo impervio: la trasferta del Franchi contro la Fiorentina è tutt’altro che scontata, specie in virtù delle difficoltà vissute dalla controparte gigliata, chiamata a dare una risposta concreta per evitare un ribaltone che possa coinvolgere anche la sua guida tecnica con Montella sempre più sulla graticola. Le scelte per Conte sono quasi obbligate, mentre si sta già lavorando in vista di gennaio per rafforzare La Rosa attualmente a disposizione: i nomi più caldi restano quello di De Paul per la linea mediana e di Marcos Alonso per le corsie esterne. Lo spagnolo del Chelsea, che Conte conosce molto bene, potrebbe rappresentare l’alternativa ideale per sopperire ai guai fisici di Asamoah mantenendo alto il livello qualitativo. Insomma, programmazione capillare per farsi trovare pronti e far proseguire il sogno, perlomeno tra i confini del nostro campionato.