Inter su Cavani, ma A. Herrera è sicuro: "Vuole giocare in Spagna, quante domande sulla Liga"

Il centrocampista spagnolo del Paris Saint-Germain, Ander Herrera, ha parlato anche del futuro del suo compagno di squadra Edinson Cavani nell'intervista concessa oggi ad As: "So che Cavani vuole giocare in Spagna, perché è un campionato e un Paese che adora. In effetti, mi faceva molte domande al riguardo, ma da quando abbiamo lasciato Parigi non ho più avuto l'opportunità di parlare con lui e non conosco quindi la sua situazione", le sue dichiarazioni sull'attaccante attualmente in scadenza di contratto e cercato, tra le tante, anche dall'Inter.