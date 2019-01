Inter su Jankto, la Sampdoria dice no

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter ha provato ad assicurarsi Jakub Jankto, ma la Sampdoria non vuole cederlo a gennaio. Tuttosport in edicola evidenzia l'interesse nerazzurro, e del tecnico Luciano Spalletti, per il centrocampista ceco ex Udinese. Il club doriano, però, vuole trattenerlo almeno fino al termine della stagione in corso.