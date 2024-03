Inter su Mario Hermoso, ma la concorrenza non manca: diverse big di Premier sullo spagnolo

Sia come centrale puro per la difesa a tre sia come braccetto di sinistra per dare il cambio ad Alessandro Bastoni, il difensore Mario Hermoso è una delle più interessanti idee low cost dell'Inter in vista della prossima estate. In scadenza di contratto a giugno con l'Atletico Madrid, il centrale spagnolo è stato inserito nella lista di mercato del ds Ausilio e rappresenta un'occasione ghiotta per rinforzare la futura retroguardia di Simone Inzaghi, data anche la carta d'identità di Francesco Acerbi.

Come sottolinea il portale L'Interista, non manca però la concorrenza: sul difensore classe 1995 ci sono infatti anche diverse big di Premier League, che avrebbero già allacciato i contatti col suo entourage per prenderlo a zero.