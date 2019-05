© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rakitic ma non solo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma anche il possibile sbarco all'Inter dello spagnolo. L’esterno d'attacco del Siviglia - si legge - ha una clausola abbordabile, 18 milioni, il contratto in scadenza il prossimo anno e uno stipendio che considera eccessivamente basso, un milione e mezzo. L'Inter è disposta a raddoppiarlo per vincere la concorrenza del Valencia e di un'altra squadra italiana.