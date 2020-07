Inter, Suning si era informato sulla fattibilità dell'affare Messi prima del 31 maggio

"Messi all'Inter? Un'utopia". Stando alle parole di Marotta la possibilità di acquistare la Pulce è nulla, ma se si considera che lo diceva anche di Ronaldo, i tifosi nerazzurri hanno il diritto di poter sognare in pace. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra l'altro, Suning è da tempo alla ricerca di "giocatori globali" che possano far crescere il brand a livello mondiale per entrare nella top ten dei club più seguiti. Proprio l'argentino viene considerato come il top in questo senso, e infatti, ben prima della scadenza della clausola del 31 maggio, quella che permetterebbe a Leo di liberarsi gratuitamente dal Barça, proprio i proprietari interisti si erano informati sulla fattibilità dell'affare. Un indizio che non fa una prova ma che alimenta senza dubbi i sogni di questa strana estate calcistica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.