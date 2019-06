Inter tra summit e cessioni. Il piano per arrivare a Lukaku

© foto di Insidefoto/Image Sport

Guardando in prospettiva - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è stata molto proficua la chiacchierata di ieri nella sede dell'Inter tra Conte e la dirigenza per il belga Lukaku. L’agente Pastorello ha chiarito la posizione del Manchester United. L’attaccante viene valutato 75 milioni di euro, ma la sensazione è che per sedersi al tavolo della trattativa occorra almeno un'offerta da 65. E al momento l’Inter non ha questa disponibilità finanziaria. La strategia concordata porta ad un avvicinamento graduale, contando di accumulare nelle prossime settimane i soldi indispensabili per l’assalto.

Per riuscirci occorrono delle cessioni di peso - In cima ai partenti resta Mauro Icardi, anche se non si annunciano offerte per lui. Ciò vale anche per Nainggolan, mentre qualcosa si sta muovendo per Joao Mario (Monaco) e Dalbert (Marsiglia). In attesa anche Borja Valero, nonostante ieri il suo agente ne abbia escluso la partenza.