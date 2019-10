© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter prova ad accontentare Antonio Conte. Secondo quanto riferito da corriere.it, sono infatti a uno stadio avanzato le trattative col Barcellona per riportare in Italia il cileno Arturo Vidal. I catalani, però, devono abbassare le pretese, perché 40 milioni sono una cifra che la società nerazzurra non sborserà questa cifra.

Alternative. Il portale del quotidiano milanese riporta anche due alternative per la mediana interista. Un profilo è quello di Lorenzo Pellegrini della Roma, ma il Biscione segue anche Rolando Mandragora, protagonista con la maglia dell'Udinese.