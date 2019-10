© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'elongazione alla coscia destra rimediata contro la Juventus, dovrebbe costare a Stefano Sensi tre settimane di stop. Stando a quanto riferisce Sky possibile che il centrocampista torni in campo per la sfida contro il Parma, più difficile invece un rientro per la sfida al Sassuolo o per quella di Champions League contro il Borussia Dortmund.