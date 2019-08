Inter, tutto confermato: oggi Alexis Sanchez sbarcherà a Milano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto confermato: Alexis Sanchez - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è un nuovo giocatore dell’Inter e già oggi sbarcherà a Milano per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Dopo quasi due settimane di lavoro a limare i dettagli dell’affare, Inter e Manchester United ieri sera hanno trovato la quadratura del cerchio con una formula mai presa fin qui in considerazione: Sanchez arriverà in prestito secco e il prossimo anno i due club si siederanno di nuovo intorno a un tavolo per discutere di un eventuale riscatto.

Intanto però Conte avrà finalmente un attacco completo come richiesto a gran voce durante tutta l’estate: voleva due giocatori di primissima fascia da aggiungere a Lautaro e Politano e dietro cui far crescere senza pressione il talento di Sebastiano Esposito. Ed è stato accontentato. Con Lukaku e Sanchez il gap con Juventus e Napoli si è indubbiamente ridotto e il popolo nerazzurro può ritornare a sognare in grande.