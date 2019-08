TMW - Inter, fatta per Sanchez: arriva in prestito con diritto di riscatto

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter ha chiuso il colpo Alexis Sanchez: secondo quanto raccolto da TMW infatti, Inter e Manchester United hanno raggiunto l'accordo in serata. I due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto: l'ultimo nodo da sciogliere è quello relativo alla durata del contratto del cileno, che potrebbe firmare un biennale una volta riscattato.