Inter, tutto su Barella. Il Cagliari pensa a Eder come contropartita parziale

© foto di Federico Gaetano

L'Inter spinge forte su Nicolò Barella, scrive stamattina la Gazzetta dello Sport che spiega come in settimana sia previsto un faccia a faccia fra Marotta e Giulini per portare avanti l'operazione. Il Cagliari valuta il cartellino fra i 45 e i 50 milioni di euro, anche se il prezzo potrebbe essere abbattuto grazie ad alcune contropartite tecniche. Nei giorni scorsi si era parlato del portiere Radu, ma la pista viene definita come complicata. Il nome che sta scalando posizioni in tal senso è invece quello di Alessandro Bastoni, difensore reduce da una buona stagione in prestito a Parma. Ma nell'incontro entrerà anche il nome di Eder, attaccante oggi allo Jiangsu Suning che il Cagliari riporterebbe volentieri in Italia.