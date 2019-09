Inter-Udinese, i voti ai tecnici: Conte non sbaglia. Tudor schiaffeggiato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter-Udinese 1-0 (44' Sensi)

Vince Antonio Conte di misura, aiutato però da un episodio chiave: i friulani di Igor Tudor cadono infatti sotto lo schiaffo amico di Rodrigo De Paul.

ANTONIO CONTE 6,5 - Vince, e anche solo per questo ha ragione. Stefano Sensi più avanzato è una mossa brillante, che annulla la marcatura a uomo di Brozovic e alza il baricentro della regia interista. Non ha bisogno di indovinare particolarmente i cambi, ma ne approfitta per mandare un messaggio preciso a Barella. C'è ancora da lavorare, per chiudere la partita. Ma la classifica dice nove punti in tre gare. Rivitalizza Candreva, dà fiducia a Politano e anche a Gagliardini.

IGOR TUDOR 6 - Difficile dargli colpe. Si schiera quasi a specchio, annulla per quanto possibile il regista nerazzurro (Brozovic) e comunque la sua Udinese resta in gara finché è possibile. A penalizzarlo c'è soprattutto l'espulsione di De Paul, sulla quale l'allenatore croato ovviamente non ha responsabilità: l'abbiamo già scritto, è un po' come se l'argentino quello schiaffo l'avesse dato a lui. A quel punto, può fare poco anche con i cambi. Aveva impostato un piano di gara ben preciso, difensivo, logico se vogliamo in casa dell'Inter.