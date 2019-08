© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter si avvicina a un doppio colpo in entrata. Il primo nome è quello di Alexis Sanchez, il secondo potrebbe essere quello di Arturo Vidal. Proprio il centrocampista ora in forza al Barcellona è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per sostituire Radja Nainggolan a centrocampo. Attraverso il suo profilo Instagram, il cileno continua a mandare segnali ai tifosi nerazzurri. Per ultimo, un like al post di un altro cileno, ex nerazzurro, Ivan Zamorano che ha postato un video sulla sua pagina con la didascalia: “Sempre lì… Pronto! Manca poco all’inizio del campionato. Siete pronti amici interisti?”.