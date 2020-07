Inter, un terzo della rosa in discussione: tra i partenti c'è anche Sanchez

Un terzo dell'attuale rosa dell'Inter è in discussione in vista del mercato che verrà. In tanti lasceranno i nerazzurri dopo una stagione che doveva alzare l'asticella delle ambizioni e che per il momento si è rivelata come un remake di quelle precedenti. Godin andrà via dopo una sola stagione, a patto che qualcuno sia disposto a garantirgli lo stesso ingaggio faraonico che percepisce in nerazzurro. Moses farà ritorno al Chelsea, Biraghi tornerà alla Fiorentina. Anche in porta cambierà qualcosa: Padelli sarà il terzo portiere e Radu verrà promosso vice Handanovic. A centrocampo, già certo dell'addio è Borja Valero in scadenza, ma anche Gagliardini non ha molte speranze di conferma, cosa che vale anche per Vecino. Sanchez non convince e potrebbe venire rispedito al Manchester United, mentre ci sono dubbi importanti anche sulla tenuta mentale di Lautaro, sempre più nervoso.