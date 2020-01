Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ennesima cena, per arrivare ad una fumata bianca annunciata. L’Inter ed Eriksen si avvicinano un passo dopo l’altro sino ad essere pronti a conoscersi dal vivo, toccarsi con mano nelle prossime ore. L’offerta incrementata fino a rispondere alle richieste degli Spurs, seppure con il supporto di bonus più facilmente raggiungibili, hanno aperto lo spiraglio giusto per dare la svolta ad un affare che non è più da mettere in discussione. Con buona pace delle smentite di inizio mede da parte dei diretti interessati, che ora risuonano come la più palese delle conferme, una cena dopo l’altra e summit dopo summit. L’incognita sembra relativa ormai solo alla data di approdo del talento danese nel suo nuovo universo professionale, e da lì in poi la palla passerà a Conte, in attesa che proprio Eriksen inizi a farla cantare così come il suo talento gli consente.