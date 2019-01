Fonte: fcinternews.it

Trovano eco anche in Inghilterra le voci che vogliono il capitano del Manchester United, Antonio Valencia, come possibile obiettivo dell'Inter per la prossima stagione. Il Sun conferma come il 33enne ecuadoregno sia stato realmente offerto ai nerazzurri come possibile parametro zero per giugno, ma evidenzia come lo United sia in possesso di una clausola per il rinnovo unilaterale del contratto fino al 2020. Una clausola che però i Red Devils potrebbero decidere anche di non esercitare, visto il poco spazio trovato dal laterale destro nella nuova gestione Solsjkaer e la presenza sulla stessa fascia di Dalot e Young.