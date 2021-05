Da Forlan a Bailly, chi ha vestito le maglie di United e Villarreal? C'è anche un italiano

Quattro precedenti, quattro giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. La storia degli incroci (in campo e negli uffici) tra Manchester United e Villarreal si può riassumere tutta qui. Il primo fu Diego Forlan, che si trasferì in Spagna nel 2004, dopo due stagioni a Old Trafford. L'attaccante uruguaiano passò il testimone a Giuseppe Rossi: cresciuto nei Red Devils, l'azzurro approdò in Spagna nel 2007 e ci restò per ben sei stagioni, diventando un idolo per i tifosi. L'ultimo è stato Eric Bailly: un anno a Vila-real, da cinque in Inghilterra. In mezzo anche Antonio Valencia: due presenze per lui con il Sottomarino Giallo, due lustri allo United, passando però prima da Wigan.

Eric Bailly: Villarreal 2015-16; Manchester United 2016-oggi

Diego Forlán: Manchester United 2002-04; Villarreal 2004-2007

Giuseppe Rossi: Manchester United 2004-2007; Villarreal 2007-13

Antonio Valencia: Villarreal 2005-08; Manchester United 2009-19