© foto di www.imagephotoagency.it

Matias Vecino, autore del definitivo 3-1, commenta a InterTV la vittoria di Frosinone: "Siamo andati un po' in affanno, ma poi alla fine l'abbiamo chiusa col mio gol - spiega l'uruguaiano -. Con Borja Valero, rispetto a Brozovic, cambia qualcosa in quanto lo spagnolo fraseggia più stretto, mentre Brozo guarda più in là. Io mi adatto a seconda del compagno che ho al mio fianco. Abbiamo fatto passi in avanti, ma ne dovremo fare altri per avvicinarci a chi ci precede. Con Spalletti e con questi giocatori possiamo continuare a crescere. In chiave Champions abbiamo preso un bel vantaggio, ma ora arriva uno scontro diretto con la Roma: non possiamo mollare e dobbiamo vincere ancora"