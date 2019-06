Inter, via Joao Mario e Dalbert per finanziare l'acquisto di Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per la sua nuova Inter. Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun la squadra nerazzurra sta già lavorando all'acquisto del giocatore belga ma per finanziare la richiesta di 80 milioni di euro da parte del Manchester United è intenzionata a cedere Joao Mario e Dalbert. Il primo potrebbe presto approdare al Monaco mentre il terzino è conteso dalla squadra del Principato e dal Lione.