Inter, Vidal a gennaio: Ausilio a Barcellona nei giorni scorsi per trattare

L'Inter pensa già al mercato di gennaio, soprattutto dopo le parole di Conte che, dopo il pareggio contro il Parma, ha parlato di rosa troppo ridotta per poter essere competitivi sia in campionato che in Champions. Gli obiettivi riguardano soprattutto il centrocampo, visto che in attacco si aspetterà il rientro di Alexis Sanchez dopo l'infortunio (solo in caso di addio di Politano si interverrà), e il primo nome è quello di Arturo Vidal.

Ausilio in Catalogna - Conte ha già allenato il cileno alla Juventus e lo vorrebbe riabbracciare in nerazzurro, magari con la formula del prestito, anche se il Barcellona vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Il direttore sportivo della società milanese è volato in Spagna nei giorni scorsi per trattare con il club e il canale è aperto, anche perché al Barça interessa Lautaro, da prendere a fine stagione. A riportarlo è il Corriere della Sera.