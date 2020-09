Inter-Vidal, accordo per un biennale con opzione. Conte lo vuole già per l'inizio del ritiro

In attesa che l'entourage di Arturo Vidal incontri il Barcellona per provare ad ottenere la risoluzione, l'Inter si è portata avanti trovando una base di accordo col centrocampista cileno. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, fra Vidal e l'Inter esiste già un'intesa di massima sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni netti a stagione. Più bonus alla firma. Antonio Conte spera di averlo a disposizione per l'inizio del ritiro la settimana prossima, per questo l'agente Fernando Felicevich è in pressing sul Barça per fissare un incontro immediatamente dopo la risoluzione del caso Messi.