Inter, Vidal: "Con il Real Madrid è una finale. Noi vogliamo vincere tutto"

Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida con il Real Madrid. “Anche per noi è una finale, per dimostrare che siamo una squadra forte che deve far vedere sul campo che ha giocatori con fame di vincere. Domani sarà importante non solo per la Champions, ma che per il campionato e per tutto”.

Quanto dispiace non avere Lukaku?

“Dispiace, il calcio è così. Abbiamo avuto tante partite in pochi giorni, dobbiamo cambiare la testa e giocare al massimo per fare una bella partita”.

È vero che da piccolo pensavi di giocare al Real?

“L’ho detto perché in Cile si guardava solo il Real perché ci giocava il Zamoarano, ma poi ho avuto la fortuna di giocare nelle squadre pi forti al mondo come Barcellona, Bayern, Juventus e Inter. Adesso sono felice, sto bene. Son felice con la fiducia del mister: sto giocando tante partite, sto facendo quello che chiede e ora iniziamo a fare ancora di più per dimostrare che l’Inter è una squadra forte che vuole vincere tutto quest’anno”.