© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona non cambia idea: Arturo Vidal non può partire in questa sessione di mercato. Come riporta oggi Cadena COPE, nonostante la denuncia del giocatore e i rumors sul suo presunto accordo con l'Inter, la dirigenza blaugrana non intende infatti privarsi di un altro centrocampista a gennaio dopo la cessione di Aleña al Betis e l'infortunio di Arthur.

Nessuna offerta - Non solo, dal Barça assicurano di non aver ricevuto ancora alcuna offerta ufficiale da parte dell'Inter. Con Arturo Vidal regolarmente atteso così, al pari di Lionel Messi e Luis Suarez, alla ripresa degli allenamenti fissata per il prossimo giovedì pomeriggio alla Ciudad Condal.